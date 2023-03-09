В только что построенной детской поликлинике в Кургане потекла крыша

В новой детской поликлинике, которая открылась в Кургане в начале этого года, протекает крыша. Вода течет в помещение с колясками. Об этом посетители медучреждения сообщили в соцсетях. «А вот и новая детская поликлиника в Заозерном В колясочной с потолка капает вода», – написал пользователь в группе «ЧП Курган» в ВКонтакте и приложил фотографию.

В департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что для прояснения ситуации направили запрос в поликлинику. «Нам необходимо время, для уточнения вопроса. О результатах проинформируем в ближайшее время», – написали комментарий представители депздрава.

Напомним, детскую поликлинику в Заозерном строила компания «Авиапромстрой». Та самая, что сбежала, не достроив новую школу в этом же районе. В процессе строительства объект здравоохранения несколько раз дорожал, его итоговая стоимость составила 336,5 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

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