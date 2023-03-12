«Грузии и Армении не было бы без России» – новое заявление губернатора Шумкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал новое геополитическое заявление. Без России не было ни Грузии, ни Армении, – написал глава Зауралья в своем тг-канале.

«Ни Грузии, ни Армении не было бы без России. Их руководство в давние времена, под угрозой исчезновения этих народов коленопреклоненно просили русского царя включить их в состав России. Одних спасли от вырезания турками, других – персами, положив в куче войн огромное количество русских солдат. Не дали в трату в многочисленных кровавых кавказских интрижках Англии. Помогли сохранить им православную веру предков. Помогли создать инфраструктуру, нередко отрывая от самих себя. Дали государственность. Сейчас беготня с табличками «Мы Европа», осуждение России и русского «колониализма». Что-то надо делать с нашим колониализмом. Слишком он… необычный», – написал Шумков.

Напомним, ранее курганский губернатор назвал бывшие республики СССР огрызками, участвующими в разрушении России, и заявил, что России необходимо вернуть себе имперское мышление.

Курган, Ольга Федорова

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