В Курганской области выросла младенческая смертность

В 2022 году в Курганской области зарегистрирован 41 случай смерти детей в возрасте до 1 года. Это на 4 ребенка больше, чем в 2021 году.

Согласно данным Свердловскстата, всего в прошлом году умерло 12 592 курганцев. Это в два раза больше, чем родилось. Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни системы органов кровообращения (36,9%), новообразования (15,7%) и внешние причины (9,6%).

Напомним, также в Кургане были случаи внутриутробной гибели младенцев. Более 25 жительниц региона объединились и подали заявления в следственный комитет на перинатальный центр кургана, считая, что пострадали из-за халатности врачей. Уже возбуждено около десятка уголовных дел. Кроме того, женщины написали коллективную жалобу в администрацию президента.

Курган, Ольга Федорова

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