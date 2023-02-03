Бастрыкин взял на контроль дело о халатности в перинатальном центре Кургана

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Курганской области. Как сообщается на странице ведомства в соцсетях, в приемную главы следственного комитета обратились жительницы Зауралья. Они пожаловались на действия медперсонала перинатального центра в Кургане, которые, по мнению заявительниц, привели к рождению мертвых детей либо приобретению новорожденными тяжелых заболеваний.

«В СУ СК России по Курганской области по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко представить доклад о его предварительных и окончательных результатах», – сообщили в следственном комитете.

Напомним, в Кургане объединились 25 женщин, считающих, что пострадали из-за халатности врачей в перинатальном центре. Одна из них – Анастасия Лукиных (13 декабря 2022 года потеряла ребенка в ПЦ, возбуждено уголовное дело) – создала общий чат, в котором бывшие пациентки обсуждают подачу коллективного искового заявления в суд. Кроме того, женщины написали коллективную жалобу в администрацию президента.

Последний трагический случай произошел в перинатальном центре 28 января. Женщина на 39 неделе беременности жаловалась врачам, что перестала ощущать шевеления плода, но вместо обследования ее отправили спать. В результате младенец погиб.

Курган, Ольга Федорова

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