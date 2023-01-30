В перинатальном центре Кургана погиб очередной младенец

В перинатальном центре Кургана 28 января произошла очередная трагедия. У одной из пациенток на 39 неделе беременности умер ребенок. Женщина жаловалась медикам, что перестала ощущать шевеления плода, но медик вместо обследования отправил ее спать, – рассказала URA.Ru подруга пострадавшей.

«Моя подруга, находясь в Курганском перинатальном центре, вечером 27.01.2023 обратилась к лечащему врачу с жалобами на то, что не чувствует шевеления плода. После чего врач просто послушал, не диагностировав, что нет сердцебиения, отправил спать, объяснив, что ребенок готовится к родам. Ни УЗИ, ни КТГ назначено не было. На утро следующего дня она обратилась с теми же симптомами, что не чувствует шевелений. Врач послушала, отправила на УЗИ, где диагностировали остановку сердца у ребенка. Дали таблетку и поставили укол антибиотика утром, а потом ждали естественных родов», – рассказала подруга пострадавшей женщины, которая обратилась с жалобой к правозащитнику Александру Андрюкову. Он сообщил журналистам, что по словам самой пациентки, у нее не было проблем в течении беременности и анализы были хорошие.

«В пятницу ребенок еще шевелился, но мало. Ночью женщина пожаловалась врачу, что перестала чувствовать шевеления, но никаких экстренных мер медики не предприняли», – отметил он.

В департаменте здравоохранения Курганской области заявили, что при поступлении в медучреждение пациентке были проведены обследования, в том числе ультразвуковое исследование, допплерометрия с исследованием кровотока в сосудах, кардиотокография плода. Во время нахождения в центре также были проведены клинические и биохимические исследования. «При обследовании выявлено отсутствие сердцебиения, внутриутробная гибель плода. Причина внутриутробной гибели плода будет известна после проведения патологоанатомического вскрытия», – уточнили в ведомстве.

В социальных сетях жительницы Кургана постоянно жалуются на качество медицинской помощи, оказываемой беременным. Трагедии происходят не только в перинатальном центре, но и в других больницах. В январе 2023 года в горбольнице №2 умерла 25-летняя женщина, которая находилась на седьмом месяце беременности. За неделю до смерти девушка записала в больнице видео с просьбой о помощи. После этого случая в Кургане объединились 25 женщин, считающих, что пострадали из-за халатности врачей в Перинатальном центре в период 2019-2022 годов. Одна из них – Анастасия Лукиных (13 декабря 2022 года потеряла ребенка в ПЦ) – создала общий чат, в котором бывшие пациентки обсуждают подачу коллективного искового заявления в суд. Кроме того, женщины написали коллективную жалобу в администрацию президента.

Курган, Ольга Федорова

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