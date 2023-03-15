На реконструкцию водопроводных очистных сооружений в Кургане выделят 1,7 мрлд рублей

В 2023 году начнётся реконструкция на Арбинских водопроводных очистных сооружениях в Кургане. Договор подписали «Водный союз» и МКУ «Управление капстроительства».

«Администрация города Кургана заключила контракт на реконструкцию Арбинского водозабора. Стоимость контракта 1,7 млрд рублей. Все работы будут завершены до конца следующего года. Курган будет с чистой водой», – сообщил губернатор Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

В мэрии столицы Зауралья напомнили, что Арбинские очистные сооружения были построены и введены в эксплуатацию в 1978 году. Они имеют сверхнормативный процент износа, что часто приводит к авариям.

Средства на реконструкцию город получит благодаря участию в федеральной программе «Чистая вода».

«С этого года мы приступаем к работам. Контрактом предусмотрено проведение всех работ без длительной остановки очистных сооружений, но несколько остановок всё-таки потребуется, но они не будут длительными, не более суток», – уточнила глава города Елена Ситников, которую цитируют в пресс-службе областного правительства.

Власти обещают, что будет построен цех деманганации (удаления марганца из природной воды).

Губернатор в своём аккаунте также анонсировал реконструкцию ещё одного объекта инфраструктуры Кургана: «Также идёт проектирование реконструкции канализационных очистных города Кургана. На эти цели выделено более 70 млн рублей. Проектные работы должны завершиться в конце этого – начале следующего года».

Ранее директор «Водного союза» Владимир Овсянников уточнял, что на первый этап реконструкции ОСВ «Арбинка» нужно 2,4 млрд рублей, в целом же стоимость полного обновления оборудования – порядка 4 млрд рублей.

Курган, Наталья Ефремова

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