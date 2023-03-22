Глава СКР поручил возбудить дело из-за нарушения прав курганских сирот

Глава СКР России Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав сирот в Курганской области.

«В связи с ненадлежащим состоянием дома сироты обращались в управляющую компанию, однако коммунальщики не отреагировали на жалобы. В двухэтажном доме протекает крыша, высока вероятность пожара. В подъезде и квартирах образовались трещины на стенах. Отмечается, что дом был построен в 2015 году», – сообщили в следственном комитете.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Напомним, ранее глава СКР уже отмечал, что в Курганской области сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению жильем детей-сирот и для решения проблемы требуется консолидация усилий правоохранительных органов и органов госвласти.

Курган, Ольга Федорова

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