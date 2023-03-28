В Кургане на реконструирую КНС потратят 400 млн рублей

В Кургане реконструируют канализационную насосную станцию, обслуживающую район Заозерный. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Администрацией Кургана заключен контракт на реконструкцию КНС 14. Сказать, что объект в аварийном состоянии, – не сказать ничего. С момента его строительства в советское время ни им, ни прочими подобными объектами городской инфраструктуры не занимался никто. В случае его выхода из строя 1/3 города осталась бы просто без канализования», – написал в своем телеграм-канале Шумков.

Сумма контракта на реконструкцию КНС – 219 млн рублей. Срок исполнения – год. «Сделаем», – пообещал губернатор.

Сейчас на КНС-14 идет подготовительный этап, на который в 2022 году Курганская область получила субсидию из бюджета Тюменской области на сумму почти 175 млн рублей.

Напомним, в 2023 году также начнется реконструкция на Арбинских водопроводных очистных сооружениях в Кургане. Договор подписали «Водный союз» и МКУ «Управление капстроительства». Стоимость контракта 1,7 млрд рублей. Все работы будут завершены до конца следующего года, – заявили в правительстве области.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»