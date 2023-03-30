В Кургане дети не могут добраться до школы из-за отсутствия дороги

В Кургане дети из района Левашово-2 лишены возможности нормально добираться в школу. В свое время участки здесь выдавались многодетным семьям. Электричество власти провели, а дорогу так и не сделали. В межсезонье здесь все размывает и невозможно пройти из-за луж и грязи.

«Чтобы попасть в школу сын через поле каждый день ходит до Заозерного, чтобы сесть на автобус. Либо до Левшово-1, по дороге, где постоянно ездят машины, где нет тротуаров», – рассказал Народному фронту житель района Данила Перминов. Жители писали в администрацию города и прокуратуру. В мэрии ответили, что сделают дорогу в 2024 году. Надзорное ведомство просто переправило жалобу чиновникам.

Такая же проблема у жителей микрорайона «Чистое поле». Уже 10 лет администрация Кургана не может сделать там дорогу и уличное освещение. Построить дорогу самостоятельно люди не могут, поскольку по территории проходит газопровод.

Курган, Ольга Федорова

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