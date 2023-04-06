Губернатор Шумков нашел нового виновного в срыве строительства школы в Заозерном

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обвинил заказчика строительства новой школы в Кургане в отсутствии контроля за подрядчиком.

«По объекту есть отставание по срокам. Причин, как всегда, несколько – банальны – время «съело» слабый контроль заказчика в части сроков проектирования и самого хода строительства. Сильно затянул предыдущий подрядчик, нахватавший по стране десятки объектов, явно выходивших за рамки его возможностей», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Заказчиком строительства школы в Заозерном выступает МБОУ СОШ №52. В августе 2021 года оно заключило договор с компанией «Авиапромстрой». Однако подрядчик получив половину суммы контракта (более полумиллиарда), бросил объект едва начав работу.

В итоге сроки сдачи были сорваны, сейчас школу достраивает ЗАО «Курганстальмост». В начале марта в беседе с президентом Владимиром Путиным губернатор Шумков попросил выделить дополнительные средства на три соцобъекта, в том числе на школу в Заозерном.

«Владимир Владимирович, небольшая просьба – рассмотреть возможность увеличения финансирования по всем трём объектам: это онкодиспансер, школа в Кургане, школа в Шадринске. Поручение формировалось в 2019 году, сметная стоимость рассчитывалась тогда же. Но инфляция уже цены переставила. Нам пришлось торговать для того, чтобы не сорвать исполнение Вашего поручения, только часть объекта – без благоустройства, без оснащения. Мы это сделали, мы сегодня строим. Но разрыв по кассе составляет по онкодиспансеру порядка 75 млн рублей, а по двум школам – 1500 и 1100 [мест] – 862 млн рублей», – сказал Шумков.

Сегодня губернатор заявил, что школу в Заозерном должны достроить в 2023 году.

Курган, Ольга Федорова

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