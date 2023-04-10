В Курганской области число пожаров выросло в 4 раза

С начала года в Курганской области было зарегистрировано 93 ландшафтных пожара на площади 393 га, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. – сообщили в ГУ МЧС региона. И это несмотря на введение на территории области особого противопожарного режима, запрещающего любые действия с открытым огнем.

Люди сжигали солому на с/х поле, высыпали золу на сухую траву без соблюдения требований пожарной безопасности, сжигали порубочные остатки, допустили неосторожное обращение с огнем, сжигали мусор в металлической бочке, проводили работы искрообразующим механизированным инструментом. В настоящее время установлены 8 виновников, все они привлечены к административной ответственности.

Наибольшее количество произошло в Кургане и Шадринске, Катайском и Белозерском муниципальных округах.

Напомним, 6 апреля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку готовности органонов власти Курганской области к пожароопасному сезону.

Ранее, 17 марта в Минприроды РФ заявили, что в Курганской области в срок не заключили контракт найма воздушных судов для авиамониторинга. Аналогичная ситуация сложилась с договорами на непосредственное тушение пожаров с помощью авиации.

Курган, Ольга Федорова

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