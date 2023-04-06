Генпрокурор Краснов поручил проверить курганские власти на готовность к лесным пожарам

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверку готовности органонов власти Курганской области к пожароопасному сезону.

«Прокурорам Курганской поручено проверить наличие заключенных контрактов на выполнение работ по авиационному мониторингу и тушению лесных пожаров авиационным способом, достаточность тракторно-бульдозерной и вездеходной техники», – сообщается на сайте генпрокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства проверят наличие финансирования для выполнения противопожарных мероприятий, достаточность лесопожарных формирований, полноту планов тушения, качество противопожарного обустройства лесов (устройство минерализованных полос, пожарных водоемов, наблюдательных вышек, оснащение лесопожарных станций техникой и инвентарем).

С целью исключения фактов сокрытия реальных сведений о пожарной обстановке, зачастую приводящих к разрастанию пожара, особое внимание прокурорами будет обращено на мониторинг пожарной обстановки, достоверность статистической отчетности о количестве и площади возникших лесных пожаров, законность решений о приостановлении локализации и ликвидации очагов. При усугублении пожарной ситуации будет дана оценка своевременности и эффективности принятия мер по тушению пожаров.

Напомним, 17 марта в Минприроды РФ заявили, что в Курганской области тормозится подготовка к пожароопасному сезону – в срок не был заключен контракт найма воздушных судов для авиамониторинга. Аналогичная ситуация сложилась с договорами на непосредственное тушение пожаров с помощью авиации. 24 марта департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области заключил контракт на авиационный мониторинг.

В прошлом году Минприроды обвинило курганских чиновников в низком уровне организационной работы по тушению пожаров и заподозрило в передаче недостоверных сведений, касающихся площадей лесных пожаров. Зауралье горело с апреля 2022 года, на тушение пожаров в регионе было потрачено 447 млн рублей. Много людей потеряли в огне жилье, некоторые погибли.

Курган, Ольга Федорова

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