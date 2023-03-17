В Минприроды РФ заявили, что Зауралье не готово к пожароопасному сезону

В Курганской области тормозится подготовка к пожароопасному сезону. Об этом было заявлено в ходе сегодняшнего заседания федерального штаба, которое провел глава Минприроды РФ Александр Козлов. Зауралье попало в число аутсайдеров, которые в сроки не начали заключать контракты найма воздушных судов для авиамониторинга.

«Необходимо ускоряться, в противном случае это может крайне негативно отразиться на ситуации с лесными пожарами. Например, по предварительному прогнозу пожарной опасности юг и восток Курганской области в апреле попадают в «красную зону», а там конкурсная документация «кочует» в режиме согласования еще с 14 февраля. То же самое с контрактами на непосредственное тушение пожаров с помощью авиации. Лишь порядка 20 регионов отыграли или отыгрывают сейчас аукционы. Остальные субъекты только начали готовить документацию и размещать заказы. Если в кратчайшие сроки вы не заключитесь, то с учетом нормативных сроков проведения конкурсных процедур вы не успеете до начала пожароопасного сезона. То есть, когда начнете гореть, останетесь без авиации», – обратился к региональным чиновникам заместитель главы Рослесхоза Алексей Венглинский.

Министр Александр Козлов напомнил участникам совещания, что пожароопасный сезон 2022 года был досконально проанализирован – все ситуации разобраны до уровня муниципалитетов, результаты направлены полпредам, прокурорам и губернаторам для принятия мер.

«Выявленные недостатки нельзя допустить в текущем году. В основном это несвоевременное начало тушения лесных пожаров, иногда задержка доходила до двадцати четырех часов. А также занижение статистики на первоначальном этапе. В итоге небольшие возгорания упускались, вовремя силы и средства не наращивались, и ситуации выходили из-под контроля», – сказал Александр Козлов.

В прошлом году Минприроды обвинило курганских чиновников в низком уровене организационной работы по тушению пожаров и заподозрило в передаче недостоверных сведений, касающихся площадей лесных пожаров. Зауралье горело с апреля 2022 года, на тушение пожаров в регионе было потрачено 447 млн рублей. Много людей потеряли в огне жилье, некоторые погибли.

Курган, Ольга Федорова

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