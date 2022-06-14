На тушение лесных пожаров в УрФО потратили полмиллиарда рублей

Ситуация с лесными пожарами в Уральском федеральном округе стабилизировалась, заявил начальник Департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков. С конца мая в регионах фиксируются небольшие возгорания, которые удается потушить за несколько часов. Летом наибольшую опасность для леса представляют сухие грозы и непотушенные костры. Но в ближайшие две-три недели обострения пожарной обстановки не предвидится, считает эксперт.

Всего с начала пожароопасного периода в УрФО зарегистрировано 967 природных пожаров. Патрульные группы поймали порядка 1000 нарушителей правил пожарной безопасности: было выписано 246 штрафов на общую сумму 9,8 миллиона рублей. Олег Сандаков обратил внимание, что с 8 июня денежные штрафы для частных лиц были значительно увеличены, а раньше нарушители оплачивали «смешные» суммы. Также были выявлены 18 виновников лесных пожаров. В отношении них продолжается следствие, которое может вылиться в уголовные дела.

В этом году на тушение природных пожаров уже потрачено 479 миллионов рублей. Большая часть денег (447 млн) пришлась на Курганскую область, где сильные пожары бушевали с апреля. Виновником одного из них был человек. «В СНТ кто-то сжигал сухую траву во время сильного ветра. Скорость ветра достигала 25 м/с. Огонь перекинулся на поле, затем на лес, потом на населенные пункты и так далее. Остановить пожар при таком сильном ветре очень сложно», – отметил Олег Сандаков. В Свердловской области ущерб от весенних пожаров составил 19 миллионов рублей. В прошлую весну дела были хуже – тогда пожары уничтожили лес на сумму 28 миллионов рублей.

По словам Сандакова, сейчас возникновение лесных пожаров отслеживается четырьмя способами. Это спутниковый мониторинг, видеокамеры системы «Лесоохранитель», которые охватывают 20-25% территории Свердловской области, облет лесов легкомоторными самолетами и вертолетами, а также патрулирование леса наземными группами. В этом году задействовано 635 патрульных групп.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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