Лесным пожарным поднимут зарплаты

Сотрудникам Уральской базы авиационной охраны лесов увеличат зарплаты. На эти цели будет направлено более 65 миллионов рублей из бюджета Свердловской области. Деньги получат парашютисты-десантники, летчики-наблюдатели, работники наземной службы, сообщает ДИП.

Напомним, на Урале сложная ситуация с природными пожарами была весной. Начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков тогда признавал, что есть проблемы с низкой оплатой труда специалистов лесоохраны.

Возникновения пожаров отслеживает система «Лесоохранитель» – это 90 камер видеонаблюдения, установленные на вышках мобильной связи. Участки леса, которые не попадают в зону видеокамер, обследуются с помощью авиации. Также пожарным помогают данные космического мониторинга. Группы наземного мониторинга объезжают лесные участки на автомобилях и квадроциклах. Всего в арсенале Уральской авиабазы сейчас находятся около 2400 единиц специальной техники и более 400 единиц спецтехники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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