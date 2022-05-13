Лесной департамент: 99% весенних пожаров происходят по вине человека

Начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков оценил ситуацию с лесными пожарами на Урале как сложную, но не критичную. В Курганской области, где с начала года выгорело почти 44 тысяч гектаров лесов, на распространение природных пожаров повлияли длительная сухая погода и сильный ветер.

По данным департамента, с начала пожароопасного сезона в УрФО произошло 828 лесных пожаров на площади более 62 тысяч гектаров. Но в прошлом году ситуация была сильно хуже – тогда к 13 мая огонь повредил уже 180 тысяч гектаров.

«Площадь пожара не равна площади погибшего леса. Весенние возгорания, конечно, приносят вред. Но часто бывает, что деревья остаются живыми и продолжают расти», – отметил Олег Сандаков на пресс-конференции в ТАСС.

Тем не менее, в 2021 году ущерб от лесных пожаров в УрФО составил около 3 миллиардов рублей. Больше всего тогда пострадала Челябинская область, где потери лесного фонда оценили в сумму более 1 миллиарда рублей. Свердловская область понесла ущерб в 500 миллионов рублей.

«Лес – это возобновляемый ресурс. Все весенние пожары на 99% рукотворные. То есть возгорания происходят либо по вине человека, либо огонь переходит на леса с полей. Задача лесников и волонтеров – восстанавливать лес. Денег на это, в принципе, хватает», – сообщил чиновник.

Сандаков подчеркнул, что аномально жаркая погода и отсутствие осадков играют решающую роль в распространении лесных пожаров. Но также важна и подготовка лесоохраны. Он напомнил, что в 2010 году в России выгорели огромные площади лесов, но тогда из-за реорганизации лесничеств остро не хватало сил и средств для тушения очагов. Сейчас в Уральском федеральном округе обновлена техника, сформирована группировка лесных пожарных численностью 1,5 тысячи человек. По словам чиновника, есть проблемы с низкой оплатой труда специалистов лесоохраны, но этот вопрос решается на федеральном и региональном уровнях.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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