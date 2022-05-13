«Была дичь, приходили тушить девочки в сланцах с пятилитровками». Как на Урале добровольцы борются с лесными пожарами

На Урале сохраняется высокая пожарная опасность. Пока одни готовятся к выходным с шашлыками, другие запасают воду и готовятся тушить загоревшиеся леса. О том, из-за кого горит Урал, как изменились волонтеры за последний год и почему одного доброго намерения мало, «Новому Дню» рассказал руководитель добровольческого отряда «Лесная дружина» Игорь Русинов.

«В майские праздники у нас была жара – люди отдыхают, жарят шашлыки, особый противопожарный режим не соблюдают, поэтому горело все. Сейчас уже попроще – три действующих пожара, еще четыре локализовано, а 10 мая настоящая жесть была.

В Николо-Павловском огонь подошел к газовым распределителям. Хорошо, что его поймали ребята из поискового отряда «Ирбис», потому что он подходил очень близко. С ранцевыми огнетушителями они проливали место до приезда МЧС, а те уже отбили полностью все поле.

Под Невьянском кто-то в лес свез покрышки и поджег, это было видно по некоторым признакам, по визуальному обследованию – они лежали на одинаковом расстоянии друг от друга. Ребята вовремя увидели.

Очень большая проблема – садовые товарищества. Дачники жгут мусор и траву перед посадками. В итоге горят поля, а потом огонь может перекинуться и на товарищество. Так горела «Уралочка» и «Сагра-1», больше 40 домов.

Особый противопожарный режим никто не соблюдает. В майские мы патрулировали Уктус, общались с людьми, объясняли им, что сейчас ОПР, а они отвечали: «Все ок, мы все контролируем». В итоге – шашлычок, винишко, люди расслабились, а мы бегали по лесу и тушили за ними возгорания, находили оставленные горящие мангалы. Люди думают, что все затушили, но достаточно пары угольков – и по мягкой сухой подстилке понеслось. Доберется до сосны – все. Сосна вспыхивает как свечка. А на Уктусе, например, даже воды нет.

Многих штрафуют за нарушение ОПР. При мне была ситуация – мы патрулировали Мало-Истокский лесной парк, шли и просили потушить костры и мангалы. Большинство соглашалось. Дошли до одной компании, тоже попросили затушить мангал, а они говорят: «Сейчас, только крылышки дожарим». И в этот момент с противоположной стороны идет патруль – всю компанию приняли, оштрафовали. Мы когда обратно шли, люди, с которыми мы до этого поговорили, благодарили нас, что мы предупредили об ОПР и попросили затушить огонь, иначе бы на всех протоколы посоставляли.

Лишними руки не бывают – когда все горело, волонтеров звали на уже локализованные очаги, где надо только добить. Благодаря этому освобождаются силы Авиалесоохраны, чтобы их перебросили в более горячие точки. Например, так было с Безречным.

В прошлом году была полная дичь – когда начались пожары, большая часть добровольцев впервые выходили помогать. Были даже девочки в сланцах с пятилитровками. Мы тогда поняли, что надо людей обучить, раз они хотят помогать. Вышли на Авиалесоохрану, организовали взаимодействие, нам выдали материалы по тушению лесных пожаров – какая тактика, какие бывают виды, как с ними работать, как первую помощь пострадавшим оказать, например, если горящее дерево упало на человека. Потом была практика, мы тушили Шарташ, там был торфяной пожар, мы окапывали его, делали минерализованную полосу, тушили открытые очаги возгорания. А потом начался май – самый плохой месяц в году.

Сейчас у нас есть сеть волонтеров в городах – Екатеринбург, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Исеть, Первоуральск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Кировград. Ребята с лесниками ходят в патрули, готовы тушить. Это работает так – приходит заявка от Дирекции лесопарков или Авиалесоохраны, в сообществе «Лесная дружина» набирается группа 5 или 10 человек, но всегда есть старший, который ими руководит.

Волонтеры – продавцы, археологи, студенты – люди самых разных профессий. Но все они отважные люди, которые тратят свое время и силы, а их надо неимоверно много. Таскать рукава, проливать из брандспойта, да даже бегать по лесам с ранцем – все это тяжело. Им большое спасибо и большой респект, я ими восхищаюсь.

Сейчас мы выдыхаем, но все ждут июля, когда придет жара и все подсохнет. Воды в почве все меньше и меньше, там будет самая жаркая во всех смыслах пора. Пока у нас действует особый противопожарный режим, я прошу – не выходить в парки, в леса, не разжигать мангалы и костры».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»