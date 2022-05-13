В Свердловской области за сутки сгорело 1,7 тысячи гектаров леса

В Свердловской области сократилось число пожаров, но их площадь увеличилась. Как сообщает Уральская база авиалесоохраны, за минувшие сутки было ликвидировано шесть лесных пожаров. На сегодняшнее утро было шесть возгораний, четыре из которых локализовано. Специалистам удалось взять под контроль крупные пожары на севере области: 779 гектаров в Тугулымском округе и 861 гектар в Новолялинском округе. Там при сильном ветре загорелся лес в труднопроходимых болотистых местах. По данным федерального Авиалесоохраны, в Свердловской области за сутки огонь прошел 1774 гектара леса.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов сообщил, что для обнаружения очагов возгорания действует многоступенчатая система мониторинга: пешие патрули, авиационный и космический мониторинг, система «Лесохранитель».

«Для тушения лесных пожаров в регионе сформирована группировка, численность которой составляет более 4,5 тысячи человек. Количество техники – около 2 тысяч единиц. За последние три года в рамках нацпроекта «Экология» парк лесопожарной техники обновлен на 96%. Приобретены новые автомобили УАЗ, вахтовые и грузовые автомобили ГАЗ, колесные тракторы, снегоболотоходы, квадроциклы и другая техника», – сообщает ДИП.

Накануне синоптики продлили предупреждение о риске лесных пожаров в Свердловской области. Высокая и чрезвычайная пожароопасность сохранится 13 и 14 мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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