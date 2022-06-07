Для любителей жечь костры штрафы увеличились в два-три раза

С 8 июня штрафы за нарушение пожарной безопасности вырастут в 2-3 раза. Минимальная санкция для обычных граждан возрастет с 2-3 тысяч до 5-15 тыс. руб.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, за нарушение правил пожарной безопасности размер штрафа увеличится:

– для граждан – с 2-3 тысяч до 5-15 тысяч рублей;

– для должностных лиц – с 15-20 тысяч до 20-30 тысяч рублей;

– для юридических лиц – с 150-200 тысяч до 300-400 тысяч рублей.

Если в регионе действует противопожарный режим, то санкции будут еще более суровыми: штраф для граждан – 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-60 тысяч, для юридических лиц – 400-800 тысяч рублей.

Отдельные штрафы предусмотрены в случае повреждения и уничтожения имущества либо причинения вреда здоровью.

Напомним, в этом году лесные пожары в Свердловской области начались еще в апреле, к маю ситуация усугубилась. Жаркая погода и сильный ветер разносили пламя моментально. По данным экспертов, до 99% возгораний происходили по вине человека. Сейчас особый противопожарный режим в регионе отменен.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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