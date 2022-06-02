В Свердловской области разрешат жарить шашлыки

Правительство Свердловской области сегодня приняло решение отменить особый противопожарный режим.

«После прошедших дождей ситуация с пожарами нормализовалась. Но это, конечно, не отменяет необходимости постоянного внимания к вопросам пожарной безопасности и бережного отношения к лесным угодьям», – сказал на заседании правительства губернатор Евгений Куйвашев.

Постановление об отмене особого противопожарного режима на территории Свердловской области вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

Как уже сообщал «Новый День», особый противопожарный режим (когда запрещено разводить любой открытый огонь, в том числе в мангалах) в регионе был введен с 30 апреля, а 1 мая в Свердловской области на нарушителей было уже составлено 19 протоколов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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