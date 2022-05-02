1 мая на свердловчан составили 19 протоколов за разведение огня

В первый майский день сотрудники МЧС по Свердловской области составили 19 протоколов о правонарушениях, связанных с нарушениями правил пожарной безопасности.

С 30 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим, во время которого нарушителей пожарной безопасности будут привлекать к административной ответственности и проводить профилактические беседы.

1 мая в Свердловской области на нарушителей противопожарного режима было составлено 19 протоколов. Жителя села Балтым привлекли к административной ответственности потому, что он развел огонь в мангале на своем участке. Штраф также выписали жительнице Нижнего Тагила, которая сжигала мусор в бочке.

Как сообщают специалисты ГУ МЧС по Свердловской области, штраф за неосторожное обращение с огнем для граждан составляет от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. Также виновника пожара, в зависимости от тяжести последствий, могут привлечь к уголовной ответственности.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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