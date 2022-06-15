Торфяник под Екатеринбургом горел целый месяц из-за удара молнии

В Свердловской области потушили крупный торфяной пожар близ поселка Безречный в Березовском округе. Его площадь достигала 50 гектаров, а горел он больше месяца. По данным Уральской авиабазы, к 15 июня пожар был полностью ликвидирован. На данный момент в регионе нет ни одного лесного пожара.

Ранее выдвигалась версия о том, что виновниками природного пожара были люди, которые сжигали мусор в частном секторе. Но пожарные дознаватели опровергли ее. «Бытовая версия возникновения пожара не нашла подтверждения в ходе дознания инспектором Госпожнадзора. Более того, проводилась экспертиза, которая установила, что пожар начался из-за удара молнии в коридоре высоковольтной ЛЭП в лесу», – сообщил «Новому Дню» глава Березовского Евгений Писцов.

Напомним, сильный пожар в поселке Безречный случился 10 мая. Возгорание началось с сухой травы, затем огонь перекинулся на жилые дома – в итоге 14 строений сгорело, а пять семей остались без крыши над головой. Затем загорелись торфяники возле поселения, из-за чего Екатеринбург накрыло едким смогом. Природный пожар бушевал пять недель. В тушении огня принимали участие полсотни сотрудников МЧС и авиалесоохраны, им также помогали добровольцы.

Ранее начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков сообщил, что ущерб от всех весенних лесных пожаров в Свердловской области составил 19 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»