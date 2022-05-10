В поселке под Екатеринбургом пожар уничтожил пять жилых домов

В поселке Безречный под Екатеринбургом продолжает бушевать природный пожар, который перекинулся на жилые дома. Огонь уже уничтожил 14 строений, из них семь деревянных домов. Два дома были заброшены, в пяти проживали люди.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, рядом с населенным пунктов горит поле сухой травы. Сильные порывы ветра раздувают пожар. На месте развернут штаб МЧС.

«Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. На месте также работают представители Рослесхоза, Уральской авиабазу лесоохраны и группировка для тушения лесного пожара. Сил и средств на данный момент достаточно. Информации о пострадавших не поступало», – сообщил начальник ГУ МЧС региона Виктор Теряев. Он руководит тушением пожара в поселке. Сейчас на месте ЧП работают 12 пожарных машин и 48 человек личного состава.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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