В Березовском округе уже месяц горит лес

В Березовском округе продолжает гореть лес под поселком Безречный. Этот природный пожар начался еще в первых числах мая и спровоцировал сильный смог над Екатеринбургом.

По данным МЧС, в Свердловской области за сутки зарегистрировано три лесных пожара на площади 55,4 гектара. Самый крупный в Березовском округе (50 га) – локализован еще 11 мая. Также разгораются еще два пожара – возле озера Мелкое под Екатеринбургом (1 га) и в Волчанском округе (4,5 га). Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в ведомстве.

Напомним, сильный пожар в поселке Безречный в Березовском округе случился 10 мая. Возгорание началось с сухой травы, затем огонь перекинулся на жилые дома – в итоге 14 строений сгорело. Пожарные локализовали очаг, но лес продолжает тлеть до сих пор. Глава Березовского Евгений Писцов обвинял в происшествии жителей частного сектора, которые сжигали мусор на своих участках – ветер разнес искры и загорелся лес. Эту версию проверяют пожарные дознаватели.

На прошлой неделе в Свердловской области отменили особый противопожарный режим, запрещающий уральцам разводить костры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»