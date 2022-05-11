В МЧС объяснили, откуда пришел смог на Екатеринбург

Плотный смог, окутавший сегодня Екатеринбург, вызван природным пожаром в Березовском городском округе, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Площадь возгорания составляет 62 гектара, сейчас очаг локализован. Пожар тушат 25 огнеборцев и 10 пожарных машин. Огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики.

Жителям города спасатели рекомендуют не выходить без особой надобности на улицу, держать окна закрытыми в квартирах и на рабочих местах, сократить физическую активность, не курить и не злоупотреблять алкоголем. При сильном недомогании нужно обратиться к врачу.

Добавим, что специалисты Роспотребнадзора еще вчера взяли пробы воздуха в Академическом районе из-за жалоб горожан на запах гари. Результаты исследования будут готовы только к вечеру сегодняшнего дня, пояснили «Новому Дню» в ведомстве.

Министерство природных ресурсов Свердловской области обычно проводит мониторинг качества атмосферного воздуха, но эти данные не обновлялись с 6 мая. Пресс-служба министерства оперативно не ответила на запрос агентства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Ольга Тарасова

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