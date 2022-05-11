Сельчане жгли мусор и устроили мощный пожар к востоку от Екатеринбурга

Пожар в Березовском городском округе, который тушат уже третьи сутки и из-за которого, по данным МЧС, затянуло дымом весь Екатеринбург, устроили люди. Об этом заявил мэр Березовского Евгений Писцов.

«Благодаря отдельным особо «одаренным» жителям поселка Безречный, сжигавшим в частном секторе мусор, возникший, казалось бы, небольшой пожар порывистым ветром унесло в лес. Весь день около 50 пожарных и добровольцев сдерживали натиск огня, не позволяя ему зайти обратно в населенный пункт. Ветер усилился, огонь обхватил Безречный с нескольких сторон широким фронтом. Несмотря на созданную мощную группировку, численностью до 140 человек, стихия на пару часов оказалась сильнее. Этого оказалось достаточно, чтобы уничтожить в общей сложности 14 строений в поселке, из них 7 домов», – рассказал мэр на своей странице в ВК.

Он уточнил, что всем потерявшим имущество в огне нужно обращаться в администрацию города и писать заявления. «Началось все, напомню, с, казалось бы, банального сжигания мусора!.. Люди, будьте ответственными за имущество свое и своих соседей! Не пренебрегайте соблюдением противопожарных ограничений и запретов! Что ещё должно случиться, чтобы эти простые слова дошли до каждого?!» – написал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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