Пожарные дознаватели проверяют версию о поджигателях мусора под Екатеринбургом

Пожарные дознаватели проверяют версию о том, что в поселке Безречный местные жители сжигали мусор, после чего огонь перекинулся на лес и жилые дома, а дымом от пожара заволокло весь Екатеринбург.

Об этом «Новому Дню» рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов, ранее сообщивший информацию о поджигателях. По словам собеседника агентства, это версия, которую сейчас и проверяют специалисты. После проверки станет ясно, действительно ли имела место преступная неосторожность или причиной пожара, который оставил без крова пять семей, стало что-то иное.

Напомним, в Березовском городском округе пожар тушат третьи сутки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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