Минприроды: в Екатеринбурге превышений загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено

По данным министерства природных ресурсов Свердловской области, сегодня в Екатеринбурге не было зарегистрировано «превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ». Станция, которая проверяет состояние воздуха, находится на улице Татищева. По словам екатеринбуржцев, здесь, как и в других районах города, с раннего утра и до сих пор ощущается очень сильный запах гари.

Загрязнение воздуха зафиксированы только в Красноуральске (в 3,2 раза превышены допустимые концентрации диоксиду серы) и в Нижнем Тагиле (в 1,9 раза превышены нормы по взвешенным частицам).

«В городах: Екатеринбург (ул. Татищева), Нижний Тагил (пр. Уральский), Краснотурьинск, Реж, Серов превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано», – говорится в справке минприроды на 12 часов 11 мая. Там также указано, что средние концентрации загрязняющих веществ за указанный период уточняются по результатам наблюдений за полные сутки.

Напомним, со вчерашнего дня в Екатеринбурге сильно пахнет гарью, а к сегодняшнему утру весь город окутало дымом. Воздух не становится чище даже несмотря на дождь – напротив, дышать становится только тяжелее. По данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, дым в Екатеринбург тянет с большого пожара в Березовском. Его очаг локализован, площадь составляет 62 гектара.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»