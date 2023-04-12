Замгенпрокурора РФ поговорил с губернатором Шумковым о правах курганцев

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, находящийся с рабочим визитом в Курганской области, провел в Кургане встречу с губернатором Вадимом Шумковым. Темой встречи стало взаимодействие прокуратуры и органов исполнительной власти по защите прав жителей региона.

В 2022 году надзорное ведомство выявило более 30 тысяч нарушений федерального законодательства. По итогам прошлого года благодаря работе прокуратуры с работодателями погашены долги по заработной плате в размере, превышающем 27 млн рублей.

«Сейчас данная работа продолжается, включая сферы защиты прав детей-сирот, жителей многоквартирных домов и других категорий граждан, – сообщили в пресс-службе губернатора. – Также прокуратура и правительства области тесно сотрудничают в рамках работы по профилактике пожаров и интернет-мошенничества».

Напомним, 6 апреля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку готовности органонов власти Курганской области к пожароопасному сезону. Ранее, 17 марта в Минприроды РФ заявили, что в Курганской области в срок не заключили контракт найма воздушных судов для авиамониторинга. Аналогичная ситуация сложилась с договорами на непосредственное тушение пожаров с помощью авиации.

Курган, Ольга Федорова

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