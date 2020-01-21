Любовь не по чертежам: пьеса о главном в человеке

МХАТ имени Горького подготовил для любителей театра постановку по пьесе «Таня» знаменитого советского драматурга Алексея Арбузова.

Пьеса написана в 1939 году, и именно после нее Арбузов стал по-настоящему знаменитым. Постановка шла по всей стране с огромным успехом, и её до сих пор продолжают ставить. Заслуженный артист России Андрей Погодин (Игнатов) считает, что Арбузов всегда будет актуален, потому что он пишет о главном и важном – о человеческих переживаниях: «Жизнь гнет, рубит всех без исключения. А он все равно остается таким, каков он есть. Актерски эта пьеса очень интересна – она как витраж из жизней героев. Тут важно самое главное мхатовское слово – переживание. Мы всегда думаем о причинах поступков. Ведь человек за все платит сам, актер тем более, каждый день по крошечке отдавая себя».

В спектакле на поверхность всплывает типичная история преодоления: наивная девушка Таня, влюбленная в своего мужа-гения, сталкивается с суровой действительностью и проходит череду жесточайших испытаний. Тем не менее, структура спектакля, в отличие от других «преодоленческих» произведений, где сюжет построен на «сильной» героине, Арбузов смотрит вглубь ее души. Судя по отзывам театральных критиков, режиссёру Юрию Горобцу удалось эту самую «глубь» вытащить на сцену, где разворачивается настоящая экзистенциальная драма поиска смысла, которую блестяще сыграла Кристина Пробст.

Таня, в лирическом исполнении Кристины Пробст, просто хочет любить и танцевать. Но вдруг выясняется, что «просто любить» в 1934 году недостаточно, нужно идти в ногу со временем. Поэтому решение Тани бросить медицинский институт на последнем курсе ради мужа кажется всем полным чудачеством, но только не самой героине.

«Для меня Таня стала подарком – это моя первая главная именно драматическая роль. О таком я мечтала, и я очень люблю свою Таню. Да, многим кажется странными ее поступки, но для нее нормально полностью отдать свою жизнь человеку, в любви к которому она просто растворилась, – отмечает Кристина Пробст. – Часто такое случается у женщин, и они забывают о себе и считают это правильным, своим предназначением. И многие узнают себя в ней, наверно, во всяком случае, зал часто всхлипывает и рыдает. Я думаю, важно помнить, что ты сам по себе ценен...»

Исполнитель роли Германа Юрий Ракович со своей стороны обратил внимание, что «это трагическая, но жизнеутверждающая история». «Мой герой многим кажется целеустремленным карьеристом, но я уверен, не все так однозначно. Он реально влюбляется. Это спектакль и правда о вечных вещах – любви, преданности, измене. Я не считаю Арбузова строго советским классиком, он не столько про социальное, сколько про человеческое – такой «Шекспир советского периода», – отметил актер.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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