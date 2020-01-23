ФСБ: Россию «минировали» из Нидерландов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России вычислила источник массовой рассылки сообщений о «минировании» в 16 регионах страны органов судебной власти и объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.).

Как сообщил Центр общественных связей спецслужбы, угрозы с 28 ноября 2019 года поступали с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды). Все сообщения носили ложный характер.

С сегодняшнего дня на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором началось ограничение доступа к информационным ресурсам Startmail.com.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.20

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