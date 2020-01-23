Эксперт Бредихин отметил глупость обвинений в борьбе с терроризмом в адрес российского бизнеса в САР

Обвинения в борьбе с терроризмом в адрес компаний, приписываемых петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, выглядят нелепо. Об этом заявил главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя публикацию «Новой газеты» о российских нефтедобывающих компаниях «Велада» и «Меркурий», законно получивших право на геологоразведку и добычу природных ресурсов в Сирии.

В публикации Дениса Короткова «Новая газета» обвинила российский бизнес в борьбе с террористами ИГИЛ (организация запрещена в России). В декабре 2019 года парламент САР ратифицировал законопроект о контрактах с нефтяными компаниями из России. Официально было объявлено, что «Велада» получила доступ на геологоразведку и добычу ресурсов на 23 блоке к северу от Дамаска, а «Меркурий» – к блокам 7 и 19 на восточном берегу Евфрата. Журналист «Новой газеты» утверждает, что эти компании связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого также связывают с ЧВК «Вагнера». При этом в своем материале Коротков заявил, что выбор нефтяных компаний для сирийской стороны был очевиден, поскольку контракт на разработку месторождений получали те, кто смог отбить месторождения у террористов. Несмотря на то, что автор пишет об этом в негативном ключе, он не объяснил, что в этом плохого.

Антон Бредихин отметил, что российский бизнес существовал в Сирии задолго до войны. По его словам, Россия защищала экономику Сирии от терроризма, а теперь, что логично, участвует в её восстановлении, поскольку имеет экономические интересы в регионе.

«Бизнес, который туда заходит, в том числе и Пригожина, выступает частью развития экономики страны», – подчеркнул эксперт, добавив, что обвинять российский бизнес в появлении в Сирии на правах борца с терроризмом – «глупо и бездарно».

Бредихин отметил, что «навариться» на победах России и горечи сирийского народа хотят «отбитые мошенники». Резюмируя, эксперт задался вопросом о целесообразности обвинений российских компаний ввиду успешной борьбы с терроризмом. «Поэтому и обвинения эти ничтожны и бессмысленны», – подытожил главный редактор журнала «Архонт».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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