Тепло и осадки: синоптики о московской погоде в последние дни января

В московском регионе последняя неделя января будет теплой и с осадками. Согласно прогнозу синоптиков центра «Фобос», ожидается снег, переходящий в дожди, а температурный режим сохранится существенно теплее нормы. Преобладающая дневная температура в столице 1…2⁰.

Самая ненастная погода ожидается во вторник и четверг-пятницу. По данным Гидрометцентра РФ, 27-28 января температура воздуха составит от -1 до +1°. На дорогах возможна гололедица.

В среду, 29 января столбик термометра поднимется до +3°, в четверг – до +4 °. В пятницу, 31 января, в Москве и Подмосковье осадки продолжатся. Температура воздуха составит от +3° до -2°.

По словам главы Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, февраль в России будет холоднее, чем январь. «Общий, фоновый прогноз – февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе. Это необычно, конечно», – цитируют его слова «Известия».

Москва, Мария Вяткина

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