Конфликт «силовых интересов»: в генпрокуратуру направлен доклад о насилии в правоохранительных органах

Правозащитная организация «Комитет против пыток» направила в Генпрокуратуру и Следственный комитет доклад о систематических нарушениях закона при рассмотрении жалоб на действия сотрудников правоохранительных органах. Речь идет, прежде всего, о массовых отказах в возбуждении уголовных дел по заявлениям о пытках и избиениях задержанных, пишет газета «Коммерсантъ».

Юрист «Комитета против пыток» Дмитрий Казаков, слова которого приводит издание, отметил, что правозащитники часто сталкиваются с повторяющимся вынесением незаконных процессуальных решений после неполного расследования. «Руководство следственных органов и прокуратура своевременно не отменяют незаконные решения. В итоге общие сроки расследования по жалобе растягиваются на годы, теряется возможность сбора доказательств – они утрачиваются со временем, свидетели забывают то, что видели», – сказал юрист.

По словам правозащитников, получив заявление пострадавшего, следователи зачастую даже не проводят проверку и выносят неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела. Кроме этого, выявлены нарушения в порядке рассмотрения ходатайств и жалоб. Потерпевшим и их представителям не направляются уведомления о принятии решений по делу, часто дело просто «тихо» закрывается.

Как пояснила руководитель московского отделения комитета Анастасия Гарина, такие нарушения связаны с тем, что следователи боятся «столкновения интересов». «Получив жалобу на избиение полицейскими, следователи предпочитают отказать в возбуждении уголовного дела. Ведь когда подозреваемые – должностные лица, то обычно начинается противодействие, кто-то может вмешаться в расследование, будет столкновение интересов. Следователи сами не уверены, что дело дойдет до суда. При этом постоянное незаконное вынесение отказов в возбуждении уголовного дела и затягивание расследования практически не создают проблем следователю. В крайнем случае прокурор спросит, что там происходит, – и все», – сказала Гарина.

Чтобы решить проблему, в комитете предлагают передавать материалы дела в вышестоящий следственный отдел после трех процессуальных решений, признанных незаконными, ввести требование проводить проверки в трехдневный срок. Кроме этого, в организации уверены, что на ситуацию с пытками положительно повлияет переход с бумажных писем на электронные или даже СМС-уведомления и сообщения через портал «Госуслуги».

Напомним, на прошлой неделе новый генпрокурор РФ, бывший заместитель главы СКР Игорь Краснов признал существование проблемы с немотивированными отказами в возбуждении уголовных дел и подчеркнул, что «прокурорам надо надзирать за действиями следователей».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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