СМИ связали Евгения Пригожина с РПЦ через фонд «Прииди и Виждь»

В начале года некоторые СМИ подняли в своих публикациях тему высокого материального положения главы Русской Православной Церкви. Помимо освещения подробностей о недвижимости и дорогих автомобилях, журналисты отметили связь патриарха Кирилла и бизнесмена из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина.

В частности, как утверждает издание «Собеседник», патриарх Кирилл и Евгений Пригожин имеют довольно запутанную связь. Глава РПЦ знаком с некой Лидией Леоновой, выступавшей его защитником в суде.

Владимир Лыпарь, оформленный как генеральный директор ООО «Конкорд», вместе с полной тезкой Леоновой является соучредителем ООО «Владолид». Известно также, что группа компаний «Конкорд» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину.

Впрочем, компаний с названием «Конкорд» в России огромное количество, поэтому проследить связь с «Конкордом» Евгения Пригожина нет возможности – документы изданием предоставлены не были.

Источник: checko.ru

Источник: rusprofile.ru

Ещё одним связующим звеном между патриархом и бизнесменом журналисты представили фонд «Прииди и Виждь». Среди учредителей фонда названа жена петербургского бизнесмена Любовь Пригожина. Главная цель фонда – восстановить несколько объектов в селе Сура Архангельской области, на родине Иоанна Кронштадтского, в том числе Сурский женский монастырь. Прямой связи с патриархом Кириллом и фондом не прослеживается.

Семья Пригожиных действительно давно знакома со священником Иоанновского прихода ставропигиального женского монастыря Санкт-Петербурга Николаем Беляевым – именно он выступил с идеей реконструкции в Суре. Но на этом связи Пригожина с представителями РПЦ исчерпываются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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