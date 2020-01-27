Призы от экотехнопарка «Калуга»: телевизоры, караоке и рабочие места

В минувшую субботу около экотехнопарка «Калуга» в селе Михали инвестор проекта – компания «Профземресурс» – вручил ценные призы победителям новогоднего конкурса. Пришедших на встречу местных жителей, помимо подарков, интересовала возможность устроиться на работу и социальная поддержка, оказываемая экотехнопарком близлежащим поселкам.

Новогодний фотоконкурс, устроенный «Профземресурсом» для жителей Калужской области, прошел с 30 декабря по 15 января. Для участия в нем нужно было сфотографироваться около елки, установленной в центре Износок, выложить снимок в Интернет и дальше следовать несложным инструкциям. Итоги фотомарафона проводились в прямо эфире онлайн-платформы Instagram – чтобы никто не мог поставить под сомнение решение жюри.

Как признавались потом сами победители, они вовсе не ожидали получить в подарок огромный телевизор, настоящий мотоблок и караоке-систему от известных мировых брендов. Поэтому радости и восторги в экотехнопарке были вполне естественными и уместными. Не грустили и те, кто не вошел в число победителей – им в качестве утешительного приза досталась эффектная термокружка с логотипом экотехнопарка «Калуга».

После официальной церемонии награждения между инвестором экотехнопарка и населением близлежащих деревень завязалась серьезная и доверительная беседа. Поблагодарив «Профземресурс» за новогоднее оформление райцентра, отличную спортплощадку для школы и новогодний праздник для сотен школьников на елках в Москве, местные жители попросили компанию не останавливаться на достигнутом и обустроить несколько детских площадок в других поселках.

– У нас много разговоров было, что что-то строится. Никто толком ничего не знал, слухи сплошные, что вокруг все отравят. Поэтому мне важно было самой посмотреть все, своими глазами. И все, что я увидела, что нам рассказали и показали – это впечатляет. Могу сказать, что и району лучше стало. Дороги, зарплаты. Люди работу нашли, – отметила жительница Износок Наталья Семёнова.

Кроме того, большой интерес вызвала информация о том, что после запуска экотехнопарка, намеченного на первый квартал текущего года, численность его сотрудников будет увеличена в разы. От пришедших в гости к экологам были и вопросы о том, как можно устроиться сюда на работу, и можно ли проживать в служебном общежитии с семьей.

Как отметили в пресс-службе экотехнопарка, новогодний конкурс выступил своеобразным триггером для начала конструктивного и плодотворного диалога с населением. Теперь взаимодействие между предприятием и местными жителями будет развиваться намного динамичнее и позитивнее, уверено руководство предприятия.

Калуга, служба информации РИА «Новый День»

Калуга. Другие новости 27.01.20

Иммунитет рубля истощен: на финансовом рынке наметился новый шок. / Леди Гамильтон: злой рок или подарок судьбы?. / Глава РАН допустил глобальную эпидемию коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»