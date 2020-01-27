К Москве приближается снежный циклон: возможен рекорд осадков

К московскому региону приближается очередной теплый фронт с Атлантики, с которым синоптики ожидают рекордный для нынешней зимы снегопад. За сутки снежный покров может увеличиться почти на восемь сантиметров.

«За вечер 27 января прирост снега составит около 1 см, в ночь на вторник выпадет от 2 до 5 см снега, днем 28 января снегопад ослабеет, запасы влаги начнут иссякать, прирост снега за день прогнозируется от 1 до 2 см», передают «Метеоновости»

Согласно прогнозу синоптиков, ночью 28 января в Москве преобладающая температура около -3 градусов, к утру возможно понижение местами до -5..-6 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.20

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