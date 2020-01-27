Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

Известный священнослужитель протоиерей Всеволод Чаплин скончался от сердечного приступа. «Судя по предварительным результатам вскрытия, причиной смерти отца Всеволода стала острая ишемическая болезнь сердца, отягощенная сопутствующими заболеваниями», – передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Журналисты «Пятого канала» и РЕН ТВ уточняют, что Чаплин умер от инфаркта, который развился в результате сердечной недостаточности, сопровождаемой сопутствующими заболеваниями.

Протоиерей, являвшийся в последние годы настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, скончался накануне. Священнику, которому был 51 год, стало плохо после службы. Скорая, приехавшая на вызов, констатировала его смерть.

Протоиерей Чаплин был первым председателем синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата, входил в патриарший совет по культуре. Настоятелем храма у Никитских ворот стал в феврале 2016 года, спустя несколько месяцев после того, как покинул синодальный отдел.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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