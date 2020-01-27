Пресс-центр Медиагруппы «Патриот» открыл двери для журналистов всех политических убеждений

Сегодня, 27 января, дан официальный старт работе пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Теперь журналисты любых СМИ могут принять участие в различных презентациях, конференциях и обсуждениях. Самое важное, что пресс-центр Медиагруппы открыт для представителей всех СМИ, вне зависимости от их политических убеждений.

Открытие пресс-центра Медиагруппы «Патриот»

Как отметил руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук, в числе задач пресс-центра – разбирать не только политические проблемы, но и вопросы истории. Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что необходимо восстановить буквально каждый день Великой Отечественной войны.

Также в пресс-центре запланировано проведение конкурсов для поддержки патриотических сил России, различные программы, конференции и многое другое.

Ознакомиться с графиком мероприятий можно на сайте Медиагруппы. По любым возникшим вопросам – связаться с администрацией посредством электронной почты или позвонить, контакты также указаны на сайте.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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