Москва под снегом: объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности до 23 часов вторника, 28 января. Автомобилистов предупредили о необходимости внимательно следить за трассой, особенно за городом.

«Желтый» уровень, означающий потенциально опасную погоду, был объявлен из-за сохраняющейся гололедицы на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра. Ранее синоптики объявляли «желтый» уровень на понедельник, 27 января, из-за сильного порывистого ветра, а в воскресенье такой же уровень сохранялся по причине гололедицы.

При этом ночью Москву накрыл серьезный снегопад, который в соцсетях называли сильнейшим за зиму. На дорогах образовались «пробки». Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в твиттере предупредил автомобилистов о заторах на трассах.

«В Москве наконец-то настоящая зима. Весь день будет идти снег. Красотой можно любоваться из окна машины, стоя в пробке – ждём снижения скорости в городе и увеличения числа заторов. Но если вам куда-то надо поскорее, выбирайте метро, МЦД и МЦК. Из 2-х последних красоту тоже видно», – говорится в сообщении.

В центре «Фобос» отмечают, что пасмурная погода с небольшими снегопадами сохранится весь день, температура воздуха будет постепенно расти, а атмосферное давление – падать. Ожидаемое количество осадков составит не более 3-5 мм.

Завтра, 29 января, ночью вновь ожидается снег, столбики термометров опустятся до -3…-1° в Москве и -5…0° по области, прогнозирует Гидрометцентр. Днем также ожидаются осадки, в Москве потеплеет до +2 градусов, по области ожидается -3…+2. Четверг принесет столице мокрый снег с порывистым ветром при +2 градусах, в пятницу может похолодать до -4, снег продолжит идти. В субботу, как ожидается, интенсивность снегопада снизится, днем ожидается -4…+1°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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