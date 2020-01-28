«Тольяттиазот» добился опровержения клеветнических публикаций

Одно из региональных изданий, регулярно публиковавшее ужасные слухи об одном из крупнейших российских химических комбинатов – «Тольяттиазоте» – удалило сразу 12 скандальных материалов со своего сайта и извинилось за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию как самого предприятия, так и его руководителей всех уровней.

Как отмечают в «ТОАЗе», произошедшее убедительно подтверждает факт развязанной против комбината информационной войны, в которой «черные пиарщики» не брезговали никакими методами.

На протяжении нескольких месяцев городской информационный портал Тольятти пугал население грядущими экологическими катастрофами, предрекал комбинату банкротство и разорение, а также публиковал многие другие вымыслы, подтверждения которым не существует. В конце концов, у руководства «Тольяттиазота» лопнуло терпение, и оно без труда добилось опровержения всех «уток», а также удаления ранее опубликованных лживых статей. Более того, издатели городского портала попросили считать свое опровержение руководством для удаления копий публикаций с тех сайтов, которые поспешили их процитировать.

В данной ситуации речь не может идти об ошибке журналиста. Очевидно, что против «Тольяттиазота» в Интернете ведется целенаправленная кампания по дискредитации руководства и расшатыванию ситуации на самом комбинате. По мнению команды топ-менеджеров «ТОАЗа», за этими действиями стоят вполне определенные лица, добивающиеся собственных задач.

Как сообщали ранее онлайн-издание «Версия» и электронная газета «Век», за длящимися уже много лет попытками рейдерского захвата «Тольяттиазота» могут стоять его миноритарные акционеры Евгений Седыкин и связанный с ним Дмитрий Мазепин – владелец компании «Уралхим».

Седыкин в свое время прославился тем, что организовал фейковое «собрание акционеров» ОАО «ТОАЗ», избравшее его самого гендиректором огромного комбината. Правда, суд с таким решением не согласился и признал Седыкина виновным в мошенничестве, подделке документов и фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, осудив на четыре года лишения свободы.

Что касается Мазепина, то его участие в атаках на «Тольяттиазот» явно может просматриваться, например, в истории с инсценировкой терактов – в 2016 году экс-начальник службы безопасности «ТОАЗа» Олег Антошин при помощи экс-главы службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова пронес на территорию комбината оружие и нелегальную литературу экстремистского характера, чтобы выдать этот набор за свидетельства деятельности там террористической ячейки. На суде по данному делу адвокатами Соколова и Антошина оказались юристы мазепинской компании «Уралхим».

Одновременное опровержение сразу 12 публикаций, направленных на дискредитацию добросовестного предприятия, несущего значительную социальную ответственность и имеющего стратегическое значение для развития отечественной химической отрасли со всей очевидностью показывает, что планы рейдеров в очередной раз потерпели крах.

Тольятти, служба информации РИА «Новый День»

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