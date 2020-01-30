Погода в московском регионе: синоптики ждут новый рекорд

В ближайшие дни в московском регионе сохранится теплая и влажная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни температура воздуха будет держаться около нулевой отметки, а западные циклоны обеспечат осадки в виде мокрого снега и дождя.

В пятницу, 31 января, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ночью в мегаполисе прогнозируется -2…0°, днем – снова -1…+1°, в Подмосковье в течение суток температура будет колебаться в пределах -4…+1°.

В субботу, 1 февраля, в отдельных районах также возможен небольшой снег. В ночные часы температура понизится до -5…-3° в Москве и -7…-2° в регионе, днем ожидается -1…+1° и -3…+2° соответственно.

В ночь на воскресенье, 2 февраля, ожидаются снова небольшие осадки. Днем они усилятся до умеренных – в виде мокрого снега и дождя. Столбик термометра ночью покажет -2…0° в столице и -4…+1° по области. Днем прогнозируется 0…+2° в Москве и -2…+3° в Подмосковье. Местами будут отмечаться порывы ветра до 15 метров в секунду.

В понедельник, 3 февраля, снова прогнозируются осадки. Температура в течение суток составит -2…+3°. Во вторник, 4 февраля ожидается небольшой снег и температура -5…0°.

По предварительным оценкам синоптиков Гидрометцентра, средняя температура завершающегося января в Москве составит 0 ° С, что на 9,3° выше климатической нормы (1961-1990 гг.). Он станет самым теплым в истории метеорологических наблюдений в столице. Прежде самым теплым был январь 2007 года с температурой -1,6°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.20

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