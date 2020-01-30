МХАТовский «Студент» покоряет столичную публику: пьеса Грибоедова обрела популярность спустя 200 лет

МХАТ им. М. Горького представил постановку «Студент» по ранней пьесе Александра Грибоедова, которую он написал в 1817 году в соавторстве с поэтом и драматургом Павлом Катениным. Судя по реакции публики, спектакль стал новой изюминкой сезона.

«Студент» – прозаическая комедия в трех действиях. В этом произведении Грибоедов высмеивает самодовольство и снобизм столичной аристократии, предвосхищая реализм и сатиру знаменитой пьесы «Горе от ума». Режиссер МХАТа, народный артист России Михаил Кабанов смог разглядеть в этой комедии настоящее драматическое произведение. «Я набрел на критическую статью – такое упоминание о «Студенте» Грибоедова. Стал искать пьесу. Она мне понравилась. Правда, она показалась водевильного плана, но в ней есть все для полноценного драматического спектакля», – отметил в одном из интервью Кабанов.

Художник Виктор Федотьев со скрупулёзной точностью постарался воспроизвести интерьер дворянской усадьбы. На стенах картины эпохи Барокко, золоченые узоры на мебели, тяжелые парчовые шторы, витые канделябры...

Актер театра Сергей Кисличенко считает «Студента» одним из любимых спектаклей. «Это легкая комедия положений, некий экзерсис юного Грибоедова. При этом трое героев перекочевали в более серьезные произведений, «Горе от ума», например. Режиссер даже позволил нам взять несколько фраз из этой пьесы – нашим героям. Написано очень интересным языком, как современные драматурги не пишут. Зрителю это близко и понятно, зал живет вместе с нами, тем более это малая сцена. Язык был социальным маркером – люди изъяснялись высоким штилем, что делало даже неблаговидные поступки не столь плохими, а теперь же современная речь настолько скудна, что даже хороший человек порой себя принижает. Было очень интересно осваивать этот штиль», – отметил актер.

1 февраля и 9 марта можно будет вновь встретиться со «Студентом» на малой сцене МХАТ им. М. Горького.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.20

Москва обеспокоена кризисом в Черногории. / Минздрав опубликовал названия препаратов для лечения нового коронавируса. / Погода в московском регионе: синоптики ждут новый рекорд. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»