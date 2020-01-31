Гидрометцентр предупредил москвичей о «морозище»

В московском регионе на следующей неделе ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха может опуститься до -8 градусов.

Как отметил и.о. главы Гидрометцентра РФ Романд Вильфанд, такое похолодание покажется москвичам «настоящим морозищем» по сравнению с аномально теплым январем. «Вероятность понижения температуры уже с 5-го числа, и оно обусловлено затоком холодного воздуха с Карского моря, с Новой Земли. Всё это приведет к тому, что температура будет выше нормы всего лишь на 2-4 градуса», – цитирует слова синоптика ТАСС.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни, в том числе в выходные, температура воздуха в столице и области будет колебаться около нулевой отметки. Местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя при порывистом ветре до 10-15 метров в секунду.

К середине недели столбик термометра опустится до – 5°. 5 и 6 февраля ожидается до -8°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.20

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