Хозяин «Платона» дотянулся до ЦКАД: систему оплаты проезда по московской кольцевой дороге придумает фирма Ротенбергов

Компания, связанная с семьей Ротенбергов, организует сбор платы за проезд по Центральной кольцевой автодороге вокруг Москвы. ООО «Казань-Телематика» выиграла конкурс, объявленный ООО «Единый Оператор Центральной Кольцевой Автомобильной Дороги», в которой долю имеет другая компания Ротенбергов.

Как пишут «Ведомости», конкурс был объявлен на создание системы сбора платы за проезд по новому кольцу вокруг Москвы – ЦКАД. Согласно данным портала Госзакупок, его выиграла казанская компания ООО «Казань-Телематика», стоимость договора составила 5,1 млрд рублей. За эту сумму необходимо выполнить работы до октября 2021 года, когда должно быть закончено строительство ЦКАД.

При этом и у заказчика, и у победителя аукциона в учредителях оказались компании, связанные с Ротенбергами. К примеру, в уставном капитале заказчика ООО «Единый оператор ЦКАД» 1% принадлежит «РТ-Инвест транспортные системы», половиной которой, в свою очередь, владеет «РТ-Инвест», а 23,5% принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю.

Единственным учредителем победителя аукциона, ООО «Казань Телематика», выступает ООО «Национальные телематические системы». Долей в этой компании также владеет Игорь Ротенберг. Кроме того, соучредителем «РТ-Инвест» и «Национальных телепатических систем» является также Андрей Шипелов.

Согласно документации на сайте Госзакупок, победившая в конкурсе «Казань Телематика» сразу назвала своих стратегических партнеров: ООО «СофтТелематика», ООО «РУТОЛЛ», ООО «Технологии распознавания», АО «Компания ТрансТелеКом».

Второй участник конкурса в документации на сайте не указан. Известно, что обе заявки были поданы 13 января с разницей в 11 минут, при этом письмо казанской фирмы Ротенбергов было вторым. Начальная цена закупки составляла 5 млрд 367 млн рублей, первый участник выразил готовность выполнить работы за 4,8 млрд рублей, однако на втором этапе конкурса не предоставил часть документов, подтверждающих наличие необходимых специалистов, качества ранее выполненных аналогичных работ и рекомендательные письма.

ЦКАД стала не первым проектом с взиманием платы для «РТ-Инвест транспортные системы». Компания является оператором скандально известной системы «Платон», которой сейчас должны отчислять средства все грузоперевозчики, пользующиеся автомобильными дорогами. В «РТ-Инвест транспортные системы» подсчитали, что за 2019 год сборы превысят 30 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.20

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