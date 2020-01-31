Публикация письма Малькевича в WP поможет плененным в Ливии россиянам выйти на свободу

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич направил главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу требование немедленно освободить российских социологов Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, незаконно удерживаемых в триполитанской тюрьме «Митига». Это письмо впоследствии было опубликовано авторитетной американской газетой The Washington Post.

Политолог Руслан Осташко и член-корреспондент РАЕН Константин Соколов прокомментировали сложившуюся ситуацию и поддержку со стороны американского издания.

В частности, Осташко выразил удивление, что такое авторитетное издание, как WP, опубликовало материалы о россиянах. Обычно российские граждане, работающие за границей, для Штатов – агенты Кремля или КГБ. Подобное поведение американцев говорит о том, что «Россия все больше и больше становится важным и нужным игроком в этих регионах», уверен Осташко.

Напомним, на берлинской конференции по вопросам урегулирования ливийского кризиса Саррадж сообщил о приверженности итоговому коммюнике. То есть, он обязуется отпустить на свободу граждан, незаконно задержанных на территории страны.

Константин Соколов назвал международную поддержку в данном случае очень важной. Эксперт считает, что освобождение вполне возможно. «The Washington Post – достаточно авторитетное издание. В данном случае это как раз та сфера, где авторитет мирового общественного мнения особенно важен», – подчеркнул Соколов.

К тому же в заключении сотрудников ФЗНЦ под стражу не было правовых оснований. В этой ситуации Александр Малькевич и опубликовал требование о немедленном освобождении.

Осташко считает, что после публикации письма американцами у Шугалея и Суэйфана повысились шансы на освобождение. А само решение WP можно расценивать как жест доброй воли или попытку США «заключить с Россией сделку по продвижению своих интересов в Ливии». Возможно, речь идет о проблемах с Турцией. Но с точки зрения геополитики «к такой поддержке США нужно относиться осторожно», подчеркнул политолог.

Также Осташко обратил внимание, что России необходимо усилить мощности для освобождения россиян из-за границы. Если бы подобная ситуация произошла с американцами, то все каналы в США вещали бы об этом. «Потому что для них это важно. А мы как-то об этом забываем», – резюмировал политолог.

Ситуация с освобождением россиян может осложниться только тем фактом, что ни одна из сторон в ливийском конфликте не обладает полной политической субъектностью. В такой обстановке Осташко выражает надежду на успешный исход после встречи в Берлине и реакции на публикацию WP.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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