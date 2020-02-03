На Москву идут аномальные морозы

В московском регионе впервые за зиму погода станет действительно морозной. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к концу недели температура воздуха в ночные часы может опускаться до -17 градусов.

Погодные изменения начнутся во вторник, 4 февраля. В регион придет холодный фронт циклона. В Москве в течение суток ожидается -3…-1°, по области -5…0°. Пройдет небольшой снег при северо-западном и западном ветре порывами до 15 метров в секунду.

Снегопад продолжится в среду, 5 февраля. Ночью в Москве похолодает до -7…-5°, в Подмосковье столбики термометров опустятся до -10…-5°, днем станет немного теплее: -5…-3° в Москве и до -8…-3° по области.

В четверг, 6 февраля, ночью прогнозируется -12…-10° в столице и -15…-10° в Подмосковье. Местами ожидаются небольшие снегопады, днем температура воздуха составит -6…-4° в Москве, в столичном регионе -9…-4°.

В Гидрометцентре отмечают, что к концу недели погодная аномалия из положительной перейдет в отрицательную: ожидаемые морозы будут примерно на два градуса холоднее нормы. В пятницу, 7 февраля, станет еще холоднее: ночью подморозит до -15…-10°, днем ожидается не выше -12…-7°. Синоптики прогнозируют, что в субботу погода не изменится, местами пройдет снег, в ночь на воскресенье будет -17…-12°, а днем снова -12…-7°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.02.20

«Единая Россия» предложила жителям РФ «скинуться» на реализацию своих проектов. / Таран здания МВД на Петровке: задержанный рассказал подробности аварии. / В Роскачестве рассказали о вреде просроченных продуктов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»