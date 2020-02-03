Россияне имеют право знать, что оппозиция существует на деньги Ходорковского – Осташко

Граждане России должны знать, кто стоит за различными СМИ, а также кто из оппозиционеров находится под контролем западных спонсоров. Об этом заявил главный редактор PolitRussia Руслан Осташко, выступая сегодня, 3 февраля, в медиацентре «Патриот» на пресс-конференции под названием «Ходорковский купил российскую оппозицию».

Журналист уточнил, что законы об ответственности СМИ еще в разработке, и предложил своим коллегам выступить с предложениями об их улучшении. Осташко говорил о продажной оппозиции, а также привел в пример ситуацию с печально известным Ильей Яшиным, протеже скандального блогера Алексея Навального.

«В 2015 году были выборы в Костроме, выдвигался Яшин. И случайно в этом же месте и в этом же году кофе решил попить представитель посольства США. Случайно в одном ресторане за соседними столиками оказались Навальный и один из топовых американских дипломатов. Мой коллега Кирилл Стрельников снял видео – ему тупо сказали идти в самый топовый ресторан, там сидел Навальный, вел переговоры с сыном депутата КПРФ местного, и рядом сидел за столиком посол», – напомнил Осташко.

Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев на пресс-конференции заявил, что платящий прозападным СМИ олигарх Михаил Ходорковский хочет отомстить России за уголовное преследование.

По его словам, накануне выборов и накануне референдума активизировалась работа Ходорковского с оппозиционными СМИ. «Наша задача как общества понимать, за кого мы голосуем, наша задача рассказывать, вести расследования и узнавать», – подчеркнул он.

Отметим, что сам Ходорковский не ответил на приглашение посетить пресс-конференцию, поэтому в зале стоял его картонный двойник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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