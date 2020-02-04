Самой дорогой страной мира признана Швейцария: Россия – между Польшей и Ботсваной

В рейтинге самых дорогих стран мира, по версии журнала CeoWorld, Россия оказалась на 82-м месте, расположившись между Польшей и африканской Ботсваной, занявших 81 и 83 строчки соответственно.

Самой доступной по уровню жизни страной признан Пакистан, которая заняла 132 место. Чуть дороже жить в Афганистане, Индии, Сирии, Узбекистане, Кыргызстане и Тунисе. Примечательно, что Белоруссия оказалась на 101-й строчке рейтинга, Украина – на 107-й.

Первое место заняла Швейцария. На втором – Норвегия, за которой следуют Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

По словам авторов рейтинга, в своей работе они основывались на пяти основных показателях: прожиточный минимум, арендная плата за жилье, цены на продукты, питание вне дома и покупательная способность граждан. Кроме этого, учитывались цены на одежду, такси и транспорт, коммунальные услуги и Интернет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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