Набиуллина: Цены в России ведут себя нехарактерно

В России сейчас наблюдается нехарактерное для зимы поведение цен на рынке продовольственных товаров – они практически не растут. При этом инфляция в январе составила 2,4%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции в Москве.

«На продовольственном рынке сейчас отмечается нехарактерная для этого времени года динамика цен. С поправкой на сезонность продовольственные цены практически не растут уже несколько месяцев, – заявила она. – Значительную роль здесь играет фактор предложения – успехи нашего сельского хозяйства. Достоверно оценить соотношение временных и постоянных факторов на рынке продовольствия сложно: сохраняется потенциал роста производительности, увеличения мощностей, одновременно с этим расширяются и экспортные возможности для данного сектора, с расширениям производства обостряется конкуренция, и мы исходим и того, что постепенно это приведет к выравниванию динамики продовольственных цен с ценами на другие товары и услуги».

Как отметила глава ЦБ, в целом во второй половине 2019 года оживился внутренний спрос, который продолжил ускорение в этом году – этот фактор станет основным для возвращения инфляции к концу года к плановым значениям в 4%. При этом увеличение спроса отмечалось не только в государственном, но и в частном секторе.

«Росту частного потребления способствовало повышение реальных зарплат и располагаемых доходов, в том числе, благодаря снижению инфляции», – заявила она, отметив, что в конце прошлого года началось более активное исполнение государственных расходов и ускорилось направление средств на нацпроекты. «На наш взгляд, в текущем году эти тренды сохранятся», – заключила она.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.02.20

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